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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مازن هشام يصعد لنهائي بطولة فلوريدا للإسكواش

مازن هشام لاعب وادي
مازن هشام لاعب وادي دجلة للاسكواش

اقترب بطل أندية وادى دجلة، مازن هشام، من تحقيق لقب بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بعد صعوده للمباراة النهائية للبطولة.

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الاسكواش يحقق العلامة الكاملة ويحصد كل الميداليات الذهبية في بطولة إنجلترا الدولية

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ناشئين مصر تضمن لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في الإسكواش

ونجح  مازن هشام-المصنف السابع عالميًا- في الصعود للمباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على البيروفي دييجو الياس -المصنفة الـ2 عالميًا- بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-7) (8-11) (5-11) (11-9) (11-7).

 وبهذا، يسعى المصنف ال7 عالميا لاقتناص أول ألقابه هذا الموسم الحالي 2023/2024.   

وتعد بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأول بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك في البطولة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 5 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

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