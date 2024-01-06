ناشئين مصر تضمن لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في الإسكواش

ضمنت مصر حصد لقب بطولة بريطانا المفتوحة لـ الإسكواش تحت ناشين وناشئات، بتواجدلاعبين ولاعبات في نهائي البطولة ولأعمار سنية مختلفة.

مصر تتألق في بطولة بريطانيا لـ الإسكواش

تأهلت اللاعبة المصرية سيرين محمد إلى المباراة النهائية في الإسكواش منافسات تحت 11 سنة بالفوز على زميلتها عاليا علاء بنتيجة 3-0 و نتيجة الأشواط 11-7, 11-3, 11-2 .

وضمنت مصر لقب بريطانيا المفتوحة تحت 11 سنة في الإسكواش حيث ستواجه سيرين في نهائى البطولة زميلتها فيروز الصياد .

وتمكنت فيروز الصياد من تحقيق الفوز على المصنفة الأولى للبطولة الأمريكية كايلي لي بنتيجة 3-0 فى نصف النهائى وتصعد للمباراة النهائية وجاءت نتيجة الأشواط 11-9, 11-8, 11-6.

وفي منافسات البنين نحن 13 سنة استطاع عمر محمد أن يتأهل إلى مباراة النهائية بالفوز فى الدور نصف النهائى على زميله حسن عبد الجليل بنتيجة 3-1 و جاءت نتيجة الأشواط 11-5, 8-11, 12-10, 11-6 .

وسيواجه عمر محمد مواطنه مالك حلمى الذي فاز فى الدور نصف النهائى على زميله براء عبد الكريم بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط 11-3, 11-6, 11-4 .

وضمنت مصر أيضا لقب منافسات البنات تحت 13 سنة لبطولة حيث صعدت ريم المراغى للنهائي بالفوز على الأمريكية فيفيان زي بنتيجة 3-1 فى نصف النهائى وتصعد للمباراة النهائية .