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الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاسكواش يحقق العلامة الكاملة ويحصد كل الميداليات الذهبية في بطولة إنجلترا الدولية

حقق الإسكواش المصري انجازا تاريخيا بفوزه بالعلامة الكاملة في جميع مسابقات بطولة إنجليزا الدولية المفتوحة للناشئين والناشئات، بعد اعتلاء نجومنا صدارة الترتيب بالفوز بالميداليات الذهبية في كل المسابقات.

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ناشئين مصر تضمن لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في الإسكواش

وجاءت الصدارة مصرية خالصة في مسابقة الناشئين والناشئات تحت ١٩ سنة وتحت ١٧ سنة وتحت ١٥ سنة وتحت ١٣ وتحت ١١ ليؤكد لاعبينا بجدارة واستحقاق على تفوق الاسكواش المصري والذي يسير وفقا لخطط واضحة ومثمرة تحت قيادة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عاصم خليفة في اطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة على مستوى اللعبة لضمان الحصول علي ميداليات اولمبية في الدورة القادمة.

 وكانت البطولة قد اتسمت بالإثارة والمتعة بعد تألق كبير من جميع نجومنا الناشئين والناشئات في جو عكس الواقع باعتلاء الاسكواش المناصب والهيمنة علي كلً الميداليات وسط إعجاب وإشادة من كل المتابعين والمشاركين والجماهير التي حضرت من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر هذه البطولة من اقدام واعرق البطولات العالمية والتي يعكف عليها الجميع للمشاركة فيها ويتمتع الاسكواش المصري بالعدد الأكبر في المشاركة.

 

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