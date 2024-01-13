زد يهزم القناة في بطولة الجمهورية 2005

أنتصر فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 علي فريق القناة بهدف دون رد ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر (مؤجلة) لبطولة الجمهورية مواليد 2005 .



سجل هدف الانتصار لفريق زد الاعب أحمد رمضان محمدي والوحيد في اللقاء.

وجه كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.



الجهاز الفني لفريق زد مواليد 2005:



مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب مساعد / تامر مرسي

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / محمد عبد الجواد

مساعد ملعب / محمد سعد



كأس الرابطة .. طلائع الجيش يتفوق على زد في أولى الجولات



وكان فريق طلائع الجيش فاز على نظيره زد بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

