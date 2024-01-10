الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمامات زد

ايشو لاعب الزمالك
ايشو لاعب الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الزمالك، دخل دائرة اهتمام مسؤولي زد تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

txt

رسمياً.. بيراميدز يقطع إعارة محمود صابر إلى زد

وينهي عقد "إيشو" مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب للأبيض حتى الآن، ويرفض فكرة الجلوس مع مسؤولي النادي في الوقت الحالي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"شهدت الساعات الماضية، تواصل بين مسؤولي زد واللاعب الذي أبدى موافقته على الانضمام للفريق في الفترة الحالية، خاصة وأنه بعيد تماماً عن المشاركة مع الأبيض في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى غيابه عن التدريبات الجماعية.


وأضاف:" الزمالك لن يرفض رحيل اللاعب خاصة وأنه عقده يتبقى فيه 6 أشهر، ومن الأفضل رحيله حاليا حتى يستفاد النادي ماليا، إذ من المنتظر أن تحسم الصفقة بمقابل مادي يصل إلى 6 ملايين جنيه".

الجريدة الورقية