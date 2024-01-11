عاجل
محسن جابر يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تراث أم كلثوم (فيديو)
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدافع زد يدخل دائرة إهتمامات الزمالك في يناير

مصطفى العش
مصطفى العش

دخل  مصطفى العش مدافع فريق زد دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك، تمهيداً للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حال حل أزمة القيد.

txt

راحه للاعبى الزمالك لمدة 48 ساعة بعد ثمانية عثماثون

وأكد الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأيام القليلة الماضية شهدت جلسة بين أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة مع مسؤولي زد من أجل معرفة موقفهم للموافقة على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري".

وأوضح أن الزمالك يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع زد برحيل أحمد عبد الرحيم إيشو مقابل التعاقد مع مصطفى العش خلال الميركاتو الجاري.

والجدير بالذكر أن زد تعاقد مع مصطفى العش مطلع الموسم الجاري قادما من غزل المحلة في صفقة وصلت قيمتها لـ17 مليون جنيه.

الجريدة الورقية