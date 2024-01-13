خبير تربوي يقدم مقترحات لتطوير مرحلة الثانوية العامة

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، مقترحات تطوير مرحلة الثانوية العامة قبل إجراء الحوار المجتمعي.

جاء ذلك قبل انطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية والذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مقترحات تطوير الثانوية العامة