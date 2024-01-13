خبير تربوي يقدم مقترحات لتطوير مرحلة الثانوية العامة
قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، مقترحات تطوير مرحلة الثانوية العامة قبل إجراء الحوار المجتمعي.
جاء ذلك قبل انطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية والذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مقترحات تطوير الثانوية العامة
- تطوير نظم القبول في المرحلة الثانوية العامة بحيث تتضمن حصول الطالب على درجات أعلى في المجموع الكلي وفي بعض المقررات ( مثلما هو الحال في القبول بمدارس ستيم) مع توجيه من لا يحقق تلك الشروط إلى المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح مسارا موازيا للمدارس الثانوية العامة وتؤدى إلى الجامعات التكنولوجية التى يحتاج المجتمع إلى خريجيها، مع الوضع في الاعتبار إمكانية أن يكون مجموع الدرجات المؤهلة لبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية أعلى من مدارس الثانوي العام
- وقف الباب الخلفي للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة لطلاب المدارس التجريبية بحيث تكون شروط قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة مماثلة لشروط قبول طلاب الإعدادية العامة، فمن غير المنطقي أن يلتحق طالب المدرسة التجريبية الحاصل على مجموع 50 في المائة في الشهادة الإعدادية بالمرحلة الثانوية العامة بينما لا يستطيع زميله في المدارس الإعدادية العامة الحاصل على أكثر من 70 في المائة أحيانا الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، وهذا يفسر انخفاض مستوى الكثير من طلاب المدارس الثانوية الذين لا يصلحون للدراسة بها
- التأكيد على تعدد المسارات في الثانوية العامة مع وجود مواد ذات جذع مشترك في أي مسار (مثل مواد اللغات والدين والتربية القومية )، مما يتيح للطالب اختيار المسار الذي يتوافق مع قدراته وميوله، والاهتمام بموضوعات الذكاء الاصطناعي في أي مسار، مع العلم أن نظام المسارات يتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة.
- تفعيل دور التوجيه التعليمي والتربوي في تلك المرحلة يحيث يكون التحاق الطلاب بالمسارات المختلفة مرتبطا بمجموع درجاته في المقررات ذات الصلة بالمسار في الشهادة الإعدادية وبالتالي يكون التحاق الطالب بالمسار المناسب مبنيا على القدرة وليس فقط على الرغبة.
- تناسب توزيع الطلاب على المسارات المختلفة مع احتياجات سوق العمل، ويفيد هنا الاستعانة بالمجلس الأعلى للتعليم المزمع إنشاؤه في تحديد نسب الملتحقين بكل مسار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وخاصة الوظائف المستقبلية مع مرونة توقف القبول ببعض التخصصات الجامعية لسنوات معدودة حال تشبع سوق العمل بخريجيها أو تطوير برامجها.
- إتاحة مبدأ تعدد فرص دخول الطالب الامتحانات بما يضمن حقه في الحصول على الدرجات الأعلى وتجنب توقف مستقبله على فرصة الامتحان الواحد التى لها من السلبيات أكثر من الإيجابيات.
- تطوير مناهج المرحلة الثانوية العامة بما يتسق مع المناهج المطورة في المراحل التعليمية السابقة مع مراعاة الاهتمام الأكبر بعلوم المستقبل، وتركيز المقررات الدراسية على القضايا القومية الكبرى في المجتمع المصرى مثل قضايا الطاقة ونقص المياه والاحتباس الحرارى وغيرها ، مما يحقق تشجيع الطالب على التفكير والابداع والتوصل إلى المعلومات واكتشافها بنفسه، وتقديم حلول لتلك المشكلات وبالتالي يصبح للتعليم دور وظيفي أكبر في المجتمع.
- الإعداد الكافي لمعلمي المرحلة الثانوية واكسابهم مهارات شرح المناهج الجديدة، وصياغة الاسئلة المطورة.
- تطوير نظم التقويم والامتحانات مع ضرورة شمولها لما يسمى بالتقويم الشامل والتقويم الأصيل أو الحقيقي، وعدم الاكتفاء فقط بالتقييم النظرى للطلاب في المقررات المختلفة بل لا بد من تقييم مدى اكتسابهم للمهارات المرتبطة بمختلف المقررات، مع تحديد مواعيد محددة وجداول محددة للامتحانآت لا يتم تغييرها لعدة سنوات تحظى بتوافق الجميع مما يحقق استقرار العملية الامتحانية، مع الوضع في الاعتبار تثبيت نظم الامتحانات في الصفوف الثانوية الثلاثة، وأن تكون طبيعة وعدد الاسئلة غير ثابتة عبر المقررات المختلفة حتى مع تشابه درجات كل مقرر.
- التأكيد على استثمار التكنولوجيا الحديثة في عمليتى التعليم والتعلم ، وتوفير بنية الانترنت في المدارس والمنازل تسمح للطلاب بإستخدام التابلت سواء في التعلم أو في التقييم والامتحانات.
- ألا يكون محك القبول بالجامعات معتمدا بالكامل على درجات الطالب في امتحانآت الثانوية العامة بل لا بد من اضافة محكات أخرى مثل اختبارات القدرات المتخصصة المرتبطة بالتخصصات الجامعية التى يرغب الطالب في الالتحاق بها.
- عدم إجراء أية تغييرات في نظام الثانوية العامة الجديد الا بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه وإجراء الدراسات الميدانية عليه لمعالجة أي أوجه قصور قد تشوب تطبيقه.