كأس آسيا.. القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت

تستأنف اليوم السبت، منافسات بطولة كأس آسيا 2023 التى تقام بدولة قطر وانطلقت فعالياتها مساء امس السبت، حيث يشهد اليوم إقامة 3 مباريات قوية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

وتذاع مباريات البطولة عبر القنوات الناقلة لكأس آسيا في قطر، عبر شبكة قنوات beIN Sports التي تمتلك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم آسيا، وستنقل المباريات من خلال قنوات beIN ASIAN CUP.

مباريات اليوم في كأس أمم آسيا

أستراليا - الهند (1:30 ظهرا)

الصين - طاجيكستان (4:30 عصرا)

أوزبكستان - سوريا (7:30 مساء)

واستطاع منتخب قطر خوض 40 مباراة ببطولة كأس آسيا خلال 11 مشاركات بعد تحقيق الفوز اليوم أمام لبنان، حقق من خلالها 43 فوزا و11 تعادلا، و تلقى 15 خسارة، سجل لاعبوه 55 هدفا، واستقبلت شباكه 47 آخرين.

وحصد العنابي لقب النسخة الماضية، إذ حقق العلامة الكاملة في بطولة آسيا لعام 2019، حيث فاز 7 لقاءات من أصل 7 مواجهات خاضها في البطولة التى استضافتها دولة الإمارات.