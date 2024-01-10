طحالب بحرية.. تسجيل دواء جديد مكمل غذائي ويقوي جهاز المناعة

كشف الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال المركز القومي للبحوث، تفاصيل نجاح المركز في تسجيل دواء جديد لدعم الجهاز المناعي، قائلا إن فريق في المركز بقيادة الدكتور فاروق كامل الباز بتسجيل مكمل غذائية تركيبة صيدلانية مستخرجة من الطحالب، وهذه التركيبة كان يتم استيرادها بملايين الدولارات في إطار نهج المركز بالبحث عن بديل للمستورد.

وأضاف درويش، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذا المستحضر هو مكمل غذائي يقوي جهاز المناعة ومضاد للأكسدة، وتم عمله بتكنولوجية مصرية 100% بدعم من أكاديمية البحث العلمي.

كريم مضاد للتجاعيد أو للشيخوخة

وأشار إلى أن هذا المنتج هو الثالث الذي استطاع المركز تسجيله، وكان أول منتج يتم استخراجه من الطحالب هو منتج كريم مضاد للتجاعيد أو للشيخوخة، حيث يتم استخراج المواد التركيبية من الطحالب في وسط مغلق، وتم تسجيلها وإنتاجها بواسطة شركة مصرية، لافتا إلى أن المركز يشجع الباحثين بمنحهم مكافآت مجزية لمن يتوصل لمنتج بديل عن المستورد لأن ذلك سيوفر ملايين الدولارات، وتنفيذها بتكنولوجيا مصرية سيكون بمثابة نجاح كبير للعلماء المصريين.

"القومى للبحوث" ينجح فى تسجيل دواء جديد

ونجح المركز القومى للبحوث فى تسجيل منتج جديد باسم المركز وهـو" Astaxanthin-NRC" بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت رقم: 8444/2024 بتاريخ 3 يناير 2024.

ويتميز هذا الدواء بأنه مضاد للأكسدة ولا يحتوى على أى مواد لها تأثير دوائى معالج، وهو إحدى المكملات الغذائية الجديدة التى تدعم صحة الجهاز المناعى.

المراكز البحثية ودورها فى المشاركة الاجتماعية

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد أهمية القوافل الطبية التى يقوم بها المراكز البحثية ودورها فى المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

وأكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث على الدور الذى يقوم به المركز تجاه المجتمع فى حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومُبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي.