أستاذ الصحة العامة: الزنجبيل مفيد لتقوية جهاز المناعة والحماية من البرد
أكد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، على أهمية تناول الزنجبيل في فصل الشتاء، كونه مهدئ للاحتقان الخاص بالجهاز التنفسي والسعال، مشيرا إلى أنه يتناول مشروب الزنجبيل بالعسل الطبيعي والكركم يوميا نظرا لأهميته الكبرى في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، إذ إنه مشروب يحتوى على مضادات الأكسدة والالتهابات.
تناول مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون في الصباح
وأضاف "المر"، خلال حواره على تطبيق زوم لبرنامج "صباح الخير يا مصر"عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يفضل تناول مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون في الصباح بدلا من كوب الشاي، لكي يمد الجسم بالطاقة ويحمي الإنسان من دور البرد والإنفلونزا، كونه يرفع مناعة الإنسان بالخصائص الضرورية مثل مضادات الأكسدة والالتهابات.
ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في ألأجواء الحالية
ونصح أستاذ الصحة العامة، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في ألأجواء الحالية، موضحا أن تناول الزنجبيل بكثرة قد يؤدي إلى بعض الأضرار مثل حدوث قرحة بالمعدة، فالنباتات العشبية تعتبر من الأدوية لذلك لا يجب تناولها بعشوائية وحسب رغبة كل شخص بل تناولها بجرعات.