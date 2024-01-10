الأربعاء 10 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ الصحة العامة: الزنجبيل مفيد لتقوية جهاز المناعة والحماية من البرد‏

نزلات البرد
نزلات البرد

أكد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، على أهمية تناول الزنجبيل في ‏فصل الشتاء، كونه مهدئ للاحتقان الخاص بالجهاز التنفسي والسعال، مشيرا إلى ‏أنه يتناول مشروب الزنجبيل بالعسل الطبيعي والكركم يوميا نظرا لأهميته الكبرى ‏في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، إذ إنه مشروب يحتوى على مضادات الأكسدة ‏والالتهابات.‏

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مشروب الزنجبيل يساعد في وقف مشاكل المعدة وزيادة المناعة

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شاي الزنجبيل يساعد على إنقاص الوزن

تناول مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون في الصباح

وأضاف "المر"، خلال حواره على تطبيق زوم لبرنامج "صباح الخير يا مصر"عبر القناة الأولى والفضائية ‏المصرية، أنه يفضل تناول مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون في الصباح بدلا من ‏كوب الشاي، لكي يمد الجسم بالطاقة ويحمي الإنسان من دور البرد والإنفلونزا، ‏كونه يرفع مناعة الإنسان بالخصائص الضرورية مثل مضادات الأكسدة ‏والالتهابات.‏

 ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ‏خاصة في ألأجواء الحالية

ونصح أستاذ الصحة العامة‏، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ‏خاصة في ألأجواء الحالية، موضحا أن تناول الزنجبيل بكثرة قد يؤدي إلى بعض ‏الأضرار مثل حدوث قرحة بالمعدة، فالنباتات العشبية تعتبر من الأدوية لذلك لا ‏يجب تناولها بعشوائية وحسب رغبة كل شخص بل تناولها بجرعات.‏

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