جامعة النيل الأهلية تعلن فتح باب التقديم للطلاب للفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، فتح باب التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

ويفتح باب التقديم لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية إدارة الأعمال، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعة، بدءًا من اليوم السبت الموافق ١٣ يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

وأعلنت جامعة النيل الأهلية عن عدد من المقومات للراغبين في الالتحاق بالدراسة في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية منها، الحصول على درجة البكالوريوس في 4 سنوات فقط، والاستفادة من برامج التبادل الطلابي الدولي مع الجامعات الأوروبية، وتوفير فرص للدراسة في الخارج والحصول على منح دراسية، والتعلم من خبرات هيئة التدريس العالمية في التعليم والبحث العلمي، والمشاركة في مشاريع البحث والتدريب العملي كجزء من البرنامج الأكاديمي.

برامج جامعة النيل الأهلية

وتتضمن كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة النيل الأهلية 5 برامج مختلفة، وهى الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، الهندسة المدنية، هندسة الإلكترونيات وهندسة الحاسب، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية.

وفيما يخص كلية إدارة الأعمال، فتقدم الكلية 5 برامج مختلفة وهى، الاتصالات التسويقية المتكاملة، إدارة العمليات وسلاسل التوريد، الإدارة وريادة الأعمال، الاقتصاد، التمويل.

ويحصل الطالب بعد دراسته في كلية إدارة الأعمال على درجة بكالوريوس مزدوجة من مصر وفرنسا، وسنة دراسية في جامعة ESC Clermont بفرنسا، هذا بجانب امكانية التقديم في برامج التبادل الطلابي في أمريكا وفرنسا والنمسا بالتعاون مع جامعات بحثية مرموقة، وإمكانية اختيار تخصص فرعي في إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت جامعة النيل الأهلية أنه يمكن للطلاب التقدم إلى الجامعة من خلال رابط https://www.nu.edu.eg/apply-now وزيارة الموقع الإلكتروني من خلال رابط www.nu.edu.eg أو من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/NileUniversity وعلى الرقم 16453 أو زيارة مكتب القبول بالجامعة في مقر الجامع بميدان جهينة، محور ٢٦ يوليو، الشيخ زايد، الجيزة.

وتعد جامعة النيل الأهلية، أول جامعة بحثية رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها الجامعة الأولى في أفريقيا لريادة الأعمال وأفضل رائد أعمال في أفريقيا، متفوقة على كل الجامعات الأفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU)، كذلك تحتل الجامعة التصنيف الأول في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية ( أستاذ / طالب)، فضلًا عن أن شهادة جامعه النيل معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والنقابات المصرية وهيئة بيرسون بالمملكة المتحدة.

