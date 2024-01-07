إنشاء 4 كليات جديدة في جامعة النيل الأهلية

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، موافقة مجلس الجامعات الأهلية خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية.

والكليات الجديدة في جامعة النيل الأهلية هي: كلية العلوم الإنسانية والرقمنة، وكلية علوم المياه والأمن الغذائي، وكلية العلوم، وكلية الدراسات العليا في التربية.

أهمية الكليات الجديدة في جامعة النيل

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية إن الكليات الجديدة التي تمت الموافقة عليها من شأنها تقديم إضافة نوعية ومجالات جديدة مطلوبة محلياً وعالمياً في العقود القادمة وإضافة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال الذي تتميز فيه الجامعة.

ولفت رئيس جامعة النيل الأهلية إلى أن تلك الكليات الجديدة تعد دعما لمنظومة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والمُشاركة في المشروعات التنموية، خاصة وأن الكليات الجديدة تقدم تخصصات تحتاجها مصر في العلوم الانسانية وعلوم المياه والأمن الغذائي والرقمنة وغيرها من التخصصات التي تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقدم رئيس جامعة النيل الأهلية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإيمانه بالأدوار الحيوية التي تقوم بها الجامعات الأهلية، وحرصه المستمر على دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة تحظى بإمكانيات عالمية مرموقة على جميع المستويات العلمية والبحثية والريادية التي تتعامل معها، وتعد نموذج مثالي للجامعات البحثية في المنطقة.





