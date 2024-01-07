الأحد 07 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

إنشاء 4 كليات جديدة في جامعة النيل الأهلية

جامعة النيل
جامعة النيل

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، موافقة مجلس الجامعات الأهلية خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية. 

تبادل طلابي وتعاون بحثي بين جامعة النيل الأهلية ودويسبرج إيسن بألمانيا

جامعة النيل الأهلية تناقش مشروعات تخرج برنامج "التكنولوجيا المالية"

والكليات الجديدة في جامعة النيل الأهلية هي: كلية العلوم الإنسانية والرقمنة، وكلية علوم المياه والأمن الغذائي، وكلية العلوم، وكلية الدراسات العليا في التربية.

أهمية الكليات الجديدة في جامعة النيل 

وقال رئيس جامعة النيل الأهلية إن الكليات الجديدة التي تمت الموافقة عليها من شأنها تقديم إضافة نوعية ومجالات جديدة مطلوبة محلياً وعالمياً في العقود القادمة وإضافة للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال الذي تتميز فيه الجامعة. 

ولفت رئيس جامعة النيل الأهلية إلى أن تلك الكليات الجديدة تعد دعما لمنظومة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والمُشاركة في المشروعات التنموية، خاصة وأن الكليات الجديدة تقدم تخصصات تحتاجها مصر في العلوم الانسانية وعلوم المياه والأمن الغذائي والرقمنة وغيرها من التخصصات التي تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقدم رئيس جامعة النيل الأهلية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإيمانه بالأدوار الحيوية التي تقوم بها الجامعات الأهلية، وحرصه المستمر على دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. 

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية أن الجامعة تحظى بإمكانيات عالمية مرموقة على جميع المستويات العلمية والبحثية والريادية التي تتعامل معها، وتعد نموذج مثالي للجامعات البحثية في المنطقة.


 

مواد متعلقة

مشاركة كوادر جامعة حلوان بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات

استعدادات جامعة حلوان لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

كشف حصاد أداء جامعة الجلالة الأهلية خلال عام 2023

افتتاح المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس

احتفالية كبرى بمجمع الفنون حول مهرجان مكافحة الفساد 2023

انطلاق قافلة عين شمس التنموية في محافظة قنا

توقيع بروتوكول بين جامعة الجلالة ووازرة التخطيط لتطوير القرى الأكثر احتياجًا

تبادل طلابي وتعاون بحثي بين جامعة النيل الأهلية ودويسبرج إيسن بألمانيا

الجريدة الورقية