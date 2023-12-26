تبادل طلابي وتعاون بحثي بين جامعة النيل الأهلية ودويسبرج إيسن بألمانيا

شارك خمسة طلاب من جامعة النيل الأهلية في تجربة دراسية فريدة لمدة أسبوعين في جامعة دويسبرج إيسن في ألمانيا حصلوا خلالها على تدريب تقني متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، ونفذوا مشروعات بحثية مشتركة مع الشريك الألماني حول الانظمة المدمجة.

جاء ذلك في إطار مشروع التعاون والتبادل الطلابي بين جامعة النيل الاهلية، و جامعة دويسبرج إيسن في ألمانيا، والممول من الاتحاد الألماني للخدمات الأكاديمية (DAAD).

وأقيمت التجربة تحت إشراف الدكتورة لبنى سعيد، رئيس برنامج تصميم المنظومات الميكرو الكترونية (MSD) بجامعة النيل الأهلية، والدكتور عمرو رزق، رئيس معمل الشبكات و الاتصالات (NCS) جامعة دويسبرج إيسن، حيث باتت التجربة فرصة للطلاب الموهوبين من الجامعتين لتبادل الخبرات والثقافات.

شارك في البرنامج التدريبي من جامعة النيل الأهلية كل من: محمد عاطف منصور، هشام محمد الرفاعي، محمد مجدي جاد، الباحثين المساعدين فى مركز الأنظمة المتكاملة الإلكترونية الدقيقة (NISC) وطلاب مرحلة الماجستير في برنامج تصميم المنظومات الميكرو الكترونية (MSD)، كما شارك في البرنامج أيضا أندي على أنسي، المهندسة فى شركة Mixel وطالبة الماجستير في برنامج تصميم المنظومات الميكرو الكترونية (MSD)، ومنه الله محمود، باحث مساعد فى مركز الأنظمة المتكاملة الإلكترونية الدقيقة (NISC) وطالبة الماجستير في برنامج تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر (ITCS).

وقالت الدكتورة لبنى سعيد، رئيس برنامج تصميم المنظومات الميكرو الكترونية (MSD) في جامعة النيل الأهلية، أن برنامج تصميم المايكرو الإلكترونيات الدقيقة في الجامعة يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتحسين الدوائر الإلكترونية الدقيقة التي تستخدم في مجالات مثل الاتصالات والحوسبة والطب، حيث يستفيد الطلاب من الخبرات المتاحة في المركز بالشكل الذي يمكنهم من تطبيق ما يتعلمونه في مشاريع عملية وإبداعية، كما يساعد هذا البرنامج الطلاب على تطوير قدراتهم التحليلية والابتكارية والتعاونية في مجال الميكرو الإلكترونيات الدقيقة.

وأضافت انه في إطار المشروع المدعوم من الاتحاد الألماني للخدمات الأكاديمية DAAD، قام طلاب الجامعة بزيارة جامعة دويسبرج إيسن لمدة أسبوعين، شاركوا خلال تجربتهم في محاضرات وورش عمل ومشاريع بحثية مشتركة على الأنظمة المدمجة وضغط البيانات ومصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة (FPGA) كما استمتعوا بالمشاركة في ممارسة عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية.

وقالت رئيس برنامج تصميم المنظومات الميكرو الكترونية (MSD) بجامعة النيل الأهلية، أن هذه التجربة كانت فرصة لطلاب الجامعة لاكتساب خبرات جديدة في مجال تكنولوجيا المايكرو الإلكترونيات وتبادل الثقافات مع طلاب من جنسيات مختلفة، ومثلت رحلتهم إلى جامعة دويسبرج إيسن مثال حقيقي للجهود المثمرة لتعزيز التعاون الجامعي وتطوير مهارات التعلم الآلي بين مصر وألمانيا.

سعادة طلاب جامعة النيل المشاركين

أكد محمد عاطف منصور، أحد الطلاب المشاركين في البرنامج من جامعة النيل الأهلية، أن رحلة التبادل الطلابي كانت تجربة ثرية للغاية حصلوا خلالها على المزيد من المعرفة حول أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تعلم الآلة والغمامة النقطية، وتبادلوا فيها الخبرات والثقافات مع طلاب من مختلف أنحاء العالم.

وأعربت منة الله محمود أمين، من الطلاب المشاركين في البرنامج من جامعة النيل الأهلية، عن سعادتها بالفرصة التي قدمها لها البرنامج لفهم الثقافة الألمانية بشكل أفضل من ناحية، وتعزيز التعاون بين جامعة النيل وجامعة دويسبرج إيسن من ناحية أخرى.

جدير بالذكر أن جامعة النيل أول جامعة أهلية مصرية بحثية غير ربحية، حققت تفوقاً أكاديميًا وتم تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وفقًا لتصنيف QS، بينما تتصدر جامعة دويسبرج إيسن المشهد الأكاديمي في ألمانيا، حيث تأسست في عام 1972 من اندماج جامعتي دويسبرج وإيسن، وتقدم برامج متقدمة في مجالات مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبية، وتم تصنيفها ضمن أفضل 100 جامعة في أوروبا.



