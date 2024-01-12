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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تركيا تكشف عن كاميرا ذكاء اصطناعي في سياراتها الكهربائية

تركيا تكشف عن كاميرا
تركيا تكشف عن كاميرا ذكاء اصطناعي في سياراتها الكهربائية

كشفت شركة "توغ" التركية للسيارات الكهربائية المحلية عن كاميرتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بسياراتها، خلال معرض "سي إي إس" السنوي الذي فتح أبوابه، الثلاثاء، في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.

 

وأفاد بيان صادر عن الشركة، الجمعة، أن الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي الجديدة في سيارات "توغ" تتيح للمستخدمين تسجيل كل لحظات حياتهم في السيارة وتعديلها ومشاركتها وتخزينها.

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وأشار البيان إلى أن موقع العدسة العريضة لكاميرا الذكاء الاصطناعي فوق المرآة الأمامية للسيارة يتيح إمكانية تضمين جميع الركاب في إطارها.

 

وبفضل هذا الابتكار، يمكن تحويل أبسط اللقطات إلى صور مرئية عالية الجودة باستخدام 19 خوارزمية ذكاء اصطناعي، بما فيها التعرف على المحيط، وتصحيح الإضاءة تلقائيا، واكتشاف الوجه والابتسامة، وتتبع الأشياء والتركيز التلقائي، بحسب البيان.

 

والثلاثاء، عرضت تركيا نموذج سيارتها المحلية "توغ" الجديد من فئة "سيدان" الكهربائية بنسبة 100 بالمئة خلال معرض "سي إي إس".

 

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

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