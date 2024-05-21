مصر تسجل أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في 2022 بـ 42.6 درجة مئوية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، كشف فيه عن تسجيل أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2022، حيث بلغ 42.6 درجة مئوية في محطة أسوان بمحافظة أسوان في شهر أغسطس.

وبحسب البيان، فقد شهد شهر أغسطس أيضًا أدنى متوسط ​​شهري لدرجة الحرارة الصغرى في مصر خلال عام 2022، حيث بلغ 29.7 درجة مئوية في محطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وسجل شهر يونيو أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي في مصر بواقع 30.6 ميجا جول/م2 في محطة الغردقة، يليه 30.2 ميجا جول/م2 في محطة الخارجة، و 29.8 ميجا جول/م2 في محطة الفرافرة.

كما بلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر 30 محمية تمثل مساحتها ما نسبته 14.1% من إجمالي مساحة مصر وذلك عام 2022، وتمثل المساحة المحمية من النظم البيئية البحرية والساحلية في مصر 7.3% من إجمالي مساحة هذه النظم وذلك عام 2022.

وتناولت النشرة جوانب أخرى تتعلق بحالة البيئة في مصر، مثل جودة الهواء، وموارد المياه، والنفايات، والتنوع البيولوجي. وتوفر هذه البيانات معلومات قيّمة لصانعي السياسات والباحثين والمواطنين المهتمين بحماية البيئة في مصر.