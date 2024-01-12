ضبط 820 طربة حشيش بـ 5.5 ملايين جنيه

نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية في ضبط 820 طربة لمخدر الحشيش بالقليوبية بقصد الإتجار.. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 5,5 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط 820 طربة حشيش بقيمة 5.5 ملايين جنيه

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (820 طربة لمخدر الحشيش وزنت 82 كيلو جرام – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,750,000 ) خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.