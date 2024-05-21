صدفت ليلى عبداللطيف .. فيديو وفاة الرئيس الإيراني داخل طائرته ينصف العرافة اللبنانية

تصدرت توقعات للعرافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، الساعات الماضية الساحة وسط حالة كبيرة من الجدل، بعد تأكيد السلطات الإيرانية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إثر سقوط مروحية كانت تقلهما، الأحد الماضى، فوق منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقد توقعت ليلى عبد اللطيف، في حلقة سابقة لها مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث كان يستضفها في ليلة رأس السنة الماضية، بحادث طائرة سيقع في الأشهر الأولى من عام 2024، ولن ينجو منه أحد، وسيشغل هذا الحادث العالم بأسره وحتى وسائل الإعلام.

وقالت ليلى عبد اللطيف، في لقائها التلفزيوني الذي انتشر على نطاق واسع، بعد وفاة رئيسي واللهيان: "هناك طائرة ستشغل العالم، ولن ينجو منها أحد، في الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة، كيف ووين ما بعرف".

https://m.youtube.com/watch?si=9N5YhmA4kH1-4ayX&v=EGfDEZkx54E&feature=youtu.be

تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف

تعتبر ليلى عبد اللطيف، عرافة لبنانية عادة ما تخرج في بعض البرامج وتتوقع بعض الأحداث للمستقبل، كطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والأزمات التي حدثت في اليمن، وعودة الاغتيالات في لبنان، وأيضا اجتياح الأوبئة والأمراض البلاد.

وفاة الرئيس الايرانى

وأكد المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني محسن منصوري، أمس الاثنين، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

وقال منصوري عبر حسابه على منصة إكس: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»، وأضاف عليه هاشتاج «سیدالشهدای خدمت»

إعلان وفاة الرئيس الإيراني

وأعلنت وكالة تسنيم الإيرانية أيضا وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في تحطم الطائرة.

وقالت وكالة تسنيم، إن كان من في الطائرة قتلوا وهم الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، آية الله الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي حاكم أذربيجان الشرقية، وسردار سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وقوة من فيلق أنصار المهدي، وطيار، ومساعد الطيار، ومسؤول فني من بين ركاب هذه الرحلة.

وفاة أثناء تأدية واجب العمل

وأعلنت وكالة “مهر” الإيرانية، أمس الإثنين، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند، إنه لم يتم ملاحظة أي علامات تشير إلى أن ركاب المروحية على قيد الحياة.

وأضاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية، أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى بقايا مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه، وعند اكتشاف موقع المروحية المنكوبة لم يتم العثور على أي أثر لحياة ركاب المروحية.