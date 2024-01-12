المركز الثانى بمسابقة" جوائز الجامعة لقيادي أكاديمي بالأقصر

حصل المهندس ياسر خضرى مسؤول موقع جامعة جنوب الوادى الإلكتروني، والمنتدب لجامعة الأقصر، على المركز الثانى بمسابقة جوائز الجامعة للأكاديمي، والموظف المثالى، بجامعة جنوب الوادي.



ويشار إلى أن المهندس ياسر خضري، من محافظة الأقصر، تم تعيينه بجامعة جنوب الوادى عام 2006، و حقق الكثير من الانجازات و كان مشاركا فى تفوق موقع الجامعة الإلكتروني و قد حصل على أفضل موقع جامعة بحصوله على المركز الاول على مستوى مواقع الجامعات المصرية.

ويعتبر ياسر خضرى أحد المؤسسين، والمشاركين فى المنظومة الرقمية لجامعة جنوب الوادى، حيث حصلت الجامعة فى عام ٢٠٢٠ على المركز الثاني، فى التحول الرقمي.

وتم انتداب خضري إلى جامعة الأقصر؛ للمشاركة فى تطوير المنظومة الرقمية بالجامعة وميكنة الإدارة؛ تماشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما يعمل منسق للجامعة فى مشروع محو الأمية بمركز و مدينة الطود، حيث حصل عام ٢٠٢١ على المركز الثانى على مستوى المراكز طبقا لإحصائية الديوان العام لهيئة تعليم الكبار بالقاهرة.

كما ساهم فى عام ٢٠٢٤ فى تحويل جامعة جنوب الوادى إلى جامعة ذكية خلال عام ٢٠٢٤،ويعمل حاليا مسئولا لموقع جامعة الأقصر الإلكتروني، وعضو لجنة تطوير التحول الرقمى بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.