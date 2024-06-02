مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش أبرز القضايا الطارئة وأوضاع غزة

ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز القضايا الطارئة ذات الأولوية ومستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الحالية.

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، أنه يتم التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطيني، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية تعد قضية القضايا وهي التي تحفظ للإقليم استقراره.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية.