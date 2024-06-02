الأحد 02 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش أبرز القضايا الطارئة وأوضاع غزة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز القضايا الطارئة ذات الأولوية ومستجدات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

 

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الحالية.

 

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، أنه يتم التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

 

وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطيني، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا أن القضية الفلسطينية تعد قضية القضايا وهي التي تحفظ للإقليم استقراره.

 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية.

مواد متعلقة

أحد علماء الأزهر يكشف عن "محظورات الحج"

الكويت: أمر أميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك وليًا للعهد

الأرصاد الجوية: موجة أخرى لارتفاع قيم درجات الحرارة

أستاذ تخطيط عمراني: الصعيد يشهد اهتماما غير مسبوق منذ 2014

أسامة السعيد: الرؤية الأمريكية تنسجم مع ما طرحته القاهرة لوقف القتال بغزة

خبير علاقات دولية: التحرك المصري يسير مع المسار الأصلي للوصول لهدنة بغزة

فصائل عراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات جنوب إسرائيل بواسطة الطائرات المسيرة

الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: قرارا المملكة صريحة "لا حج بدون تصريح"
الجريدة الورقية