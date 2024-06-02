أسعار الأضاحي 2024.. استعدادات عيد الأضحى المبارك
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بأسعار اللحوم والأضاحي، خاصةً مع ارتفاع الأسعار هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
تقدم "بوابة الوفد" في هذا الموضوع عرضًا شاملاً لأسعار اللحوم والأضاحي في الأسواق المحلية المصرية، وذلك لمساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات الشراء المناسبة:
أسعار العجول البقر والجاموس:
بالكيلو:
- البقر الكبير: 175 جنيه
- البقر الصغير: 185 جنيه
- الجاموس الكبير: 165 جنيه
- الجاموس الصغير: 175 جنيه
أسعار لحوم الأضاحي:
حسب النوع:
- اللحم البقري:
- كبير السن: 120 جنيه للكيلو
- صغير السن: 140 - 150 جنيه للكيلو
- اللحم البتلو: 250 جنيه للكيلو
- لحوم الماشية الذكور (قائم): 170 جنيه للكيلو
- الضأن: 175 جنيه للكيلو
أسعار الخرفان:
حسب النوع:
- الخروف البلدي:
- سعر الكيلو: 160 - 220 جنيه
- سعر الخروف: 6000 - 10000 جنيه (يتراوح السعر حسب الحجم والنوع)
- الخروف البرقي:
- سعر الكيلو القائم: 190 - 225 جنيه
أسعار صكوك الأضاحي:
حددت وزارة الأوقاف المصرية أسعار صكوك الأضاحي لعام 2024، وذلك تسهيلاً على الراغبين في أداء فريضة الأضحية من غير القادرين على شراء الأضحية بشكل مباشر.
وتتمثل الأسعار في التالي:
• صك الأضحية البلدي: 8500 جنيه مصري.
• صك الأضحية المستورد: 6000 جنيه مصري.
مميزات شراء صكوك الأضاحي:
- المشاركة في شعيرة الأضحية، حيث تُتيح صكوك الأضاحي مشاركة جميع المسلمين في شعيرة الأضحية، حتى لو لم يتمكنوا من شراء الأضحية بشكل مباشر.
- توزيع اللحوم على المحتاجين، و يتم توزيع لحوم الأضاحي المُشتراة من خلال صكوك الأضاحي على المحتاجين والفقراء في مختلف أنحاء مصر.
- التأكد من شرعية الأضحية، وتضمن وزارة الأوقاف ذبح الأضاحي وفقًا للشروط الإسلامية، والتأكد من صحتها وسلامتها.
كيفية شراء صكوك الأضاحي:
- منافذ وزارة الأوقاف، و يمكن شراء صكوك الأضاحي من مختلف منافذ وزارة الأوقاف المنتشرة في جميع أنحاء مصر.
- الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف، و يمكن شراء صكوك الأضاحي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية.
- البنوك، و تتيح بعض البنوك المصرية شراء صكوك الأضاحي من خلال فروعها المختلفة.