أسعار الأضاحي 2024.. استعدادات عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بأسعار اللحوم والأضاحي، خاصةً مع ارتفاع الأسعار هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

تقدم "بوابة الوفد" في هذا الموضوع عرضًا شاملاً لأسعار اللحوم والأضاحي في الأسواق المحلية المصرية، وذلك لمساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات الشراء المناسبة:

أسعار العجول البقر والجاموس:

بالكيلو:

البقر الكبير: 175 جنيه

البقر الصغير: 185 جنيه

الجاموس الكبير: 165 جنيه

الجاموس الصغير: 175 جنيه

أسعار لحوم الأضاحي:

حسب النوع:

اللحم البقري: كبير السن: 120 جنيه للكيلو صغير السن: 140 - 150 جنيه للكيلو

اللحم البتلو: 250 جنيه للكيلو

لحوم الماشية الذكور (قائم): 170 جنيه للكيلو

الضأن: 175 جنيه للكيلو

أسعار الخرفان:

حسب النوع:

الخروف البلدي: سعر الكيلو: 160 - 220 جنيه سعر الخروف: 6000 - 10000 جنيه (يتراوح السعر حسب الحجم والنوع)

الخروف البرقي: سعر الكيلو القائم: 190 - 225 جنيه



أسعار صكوك الأضاحي:

حددت وزارة الأوقاف المصرية أسعار صكوك الأضاحي لعام 2024، وذلك تسهيلاً على الراغبين في أداء فريضة الأضحية من غير القادرين على شراء الأضحية بشكل مباشر.

وتتمثل الأسعار في التالي:

• صك الأضحية البلدي: 8500 جنيه مصري.

• صك الأضحية المستورد: 6000 جنيه مصري.

مميزات شراء صكوك الأضاحي:

المشاركة في شعيرة الأضحية، حيث تُتيح صكوك الأضاحي مشاركة جميع المسلمين في شعيرة الأضحية، حتى لو لم يتمكنوا من شراء الأضحية بشكل مباشر.

توزيع اللحوم على المحتاجين، و يتم توزيع لحوم الأضاحي المُشتراة من خلال صكوك الأضاحي على المحتاجين والفقراء في مختلف أنحاء مصر.

التأكد من شرعية الأضحية، وتضمن وزارة الأوقاف ذبح الأضاحي وفقًا للشروط الإسلامية، والتأكد من صحتها وسلامتها.

كيفية شراء صكوك الأضاحي: