منتخب قطر دون خسارة أمام لبنان في مواجهات كأس آسيا

يستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره اللبناني، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس أسيا، والتي من المقرر أن تقام في تمام السابعة مساء غدا الجمعة على أرضية ملعب لوسيل.

يبحث المنتخب القطري عن الحفاظ عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية، لكن هذه المرة سيصطدم بعدد من المنتخبات القوية خلال البطولة الحالية من مسابقة كأس أسيا، وعلى رأسها الأخضر السعودي، بالإضافة إلى اليابان، ومنتخبات قوية مثل الإمارات وإيران.

ولم يتلقى المنتخب القطري أي هزيمة خلال مبارياته أمام منتخب لبنان في بطولة كأس أسيا بشكل نهائي، حيث نجح العنابي في الفوز في 6 مباريات، وتعادل المنتخبين في مباراة وحيدة، وكان الانتصار الأكبر للعنابي بسباعية نظيفة.

يذكر أن قطر تستضيف فعاليات كأس أسيا ، خلال الفترة من 12 يناير وحتي 10 من شهر فبراير المقبل، وتقام البطولة على ثمانية ملاعب، منها 6 ملاعب ظهرت في بطولة كأس العالم الماضية.