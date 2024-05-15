الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قطر تستضيف 3 نسخ من كأس العرب

كأس العرب
كأس العرب

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء استضافة دولة قطر بطولة كأس العرب في 3 نسخ متتالية 2025، 2029 و2033.
 

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وكان فيفا اتخذ مجموعة من القرارات خلال انعقاد مؤتمر "فيفا" رقم 74 في بانكوك عاصمة تايلاند.

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم في موقعه الرسمي: بناء على طلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، ستستضيف قطر هذه البطولة أعوام 2025 و2029 و2033، مضيفا أن ذلك باعتبارها مسابقة مقامة على أساس الدعوة، إذ لن تكون مدرجة في جدول المباريات الدولية.
 

الجزائر

وكان منتخب الجزائر توج ببطولة كأس العرب على حساب تونس في النسخة الأخير “العاشرة ” في عام 2021، والتي أقيمت على الأراضي القطرية . 

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