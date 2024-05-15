الوفد تكشف محاولات الوقيعة بين لاعبى الاتحاد والعشرى

يحاول البعض إشعال الفتنة بين لاعبى الفريق الاول لفريق كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى وبين طارق العشرى المدير الفنى الذى يتعرض لموجه من الهجوم الجماهيرى مما دفعه الى تقديم استقالته عقب الفوز على فريق المقاولون والذى أثناه عنها محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وجدد الثقة فيه لاستمراره مع الفريق من منطلق العقل والحكمة الادارية خاصة فى ظل هذه الظروف والتوقيت من عمر الدورى ولكن عاد الهجوم على العشرى مجددا عقب هزيمة الاتحاد من سموحة بهدفين نظيفين .

فى المقابل حاول فريق من أنصار مدرب درجة ثانية يحلم بقيادة زعيم الثغر الوقيعة بين العشرى ولاعبيه للضغط عليه مرة أخرى ليبتعد عن النادى خاصة وانه يمر بظروف نفسية سيئة أيضا بعيدا النادى بسبب مرض أحد المقربين إليه وذلك حتى لا يجد مجلس ادارة النادى مدرب فى هذا التوقيت سوى مدرب المظاليم وذلك بنشر حواديت على عكس الحقيقة تقول ان اللاعبين بيلعبوا ضد العشرى وأن واقعة عدم ارتدائهم “ الشنكار ” أثناء عملية التبديل مسئولين عنها بالاشارة لتآمرهم على العشرى وهذا ليس صحيح لأن المسئول عن تلك الواقعة هو المدير الادارى الذى يجهز الشنكار الخاص بكل لاعب مع طاقم اللعب الخاص به معا ولكن يبدو ان المسئول الادارى لم يفعل ذلك خاصة وان اللاعبين لا يأخذون الشنكار معهم لمنازلهم لكى يخفوه ويتآمروا على المدير الفنى ..!

بالإضافة إلى أن هناك واقعتين آخرتين تكشف تكاسل المسئول الادارى عن عمله بل وإهماله ففى مباراة الاهلى الماضية كان يجب ان يجهز علم الاتحاد ويمنحه لكابتن الفريق لإهدائه لكابتن الاهلى مثلما آخذ علم الاهلى فى موقف لا يليق بأسم وزعيم الثغر.

ثالثا قيام المسئول الادارى بكتابه أسماء اللاعبين المقرر تبديلهم على يده بطريقة أشبه بالغش فى الامتحانات والقيام بإملاء الحكم أسماء اللاعبين من يده بدلا من الكتابة على ورقة او اجنده مخصصة لذلك فى شكل يليق ليستغل البعض نقاط تخاذل المسئول الادارى وبث روح الفتنة بين اللاعبين والعشرى لفتح الطريق أمام العرض على مدرب آخر وهذا العرض “سارى” حتى الان من وجهة نظرهم