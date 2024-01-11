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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أبو الغيط يؤكد ضرورة وقف الحرب في السودان وإطلاق حوار وطني شامل

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على المحددات التي ترسم موقف الجامعة في الأزمة في السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في أسرع وقت والحفاظ على أرواح السودانيين ووحدة أراضي البلاد وحماية المؤسسات الوطنية وأيضا إطلاق حوار وطني سوداني شامل.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة ،اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن أبوالغيط هنأ االعمامرة على توليه منصبه، مؤكداً ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع كافة الأطراف من أجل محاولة التوصل إلى حلحلة للأزمة السودانية.

وأضاف أن العمامرة أعرب عن تفهمه الكامل لتلك المحددات الحاكمة لموقف الجامعة العربية، وقام من جانبه بإطلاع الأمين العام على رؤيته للتكليف المنوط به والذي يتمحور حول تحقيق أهداف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية بهدف وقف الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لإنقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها.

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