سائد السردي: صانع المحتوى يلعب دورًا كبيرًا في العالم الرقمي

قال سائد السردي أن صانع المحتوى يلعب دورًا كبيرًا في العالم الرقمي، وتعتمد عليه العلامات التجارية للإفادة من قدراته الإبداعية والوصول إلى الجمهور بطريقة أكثر جاذبية وعمقًا.

وأضاف: من خلال مهاراته المتنوعة، يستطيع العامل في هذا المجال ترجمة المضمون وتقديمه بشكل مميّز يرفع من قيمة الرسالة ومن خلفها أصحابها، أفرادًا كانوا أو مؤسسات.

وتابع أن صانع المحتوى ينشئ مواد تثقيفية وترفيهية تستهدف مجموعة معينة من الجماهير.

وأشار أن الغالب على صناعة المحتوى الرقمي هي صناعة الترفيه عملًا بالعبارة الشعبية "الجمهور عايز كده"، مشيرًا الي أن هذه الصناعة أسهل وأقل تكلفة من صناعة محتوى العمق أو صحافة العمق.

واختتم صانع المحتوى سائد السردي أن الدخول فى كواليس هذه الصناعة يظهر أن من يقف خلفها يتحمل أيضًا مسؤولية تفضيل هذا النوع من المحتوى.