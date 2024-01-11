الخارجية الروسية ترفع أصبع الاتهام لأمريكا بشأن زعزعة الاستقرار عشية الانتخابات

أدان مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، الولايات المتحدة باغتنام أي فرصة مهما كانت صغيرة عشية الانتخابات الرئاسية الروسية لزعزعة الوضع في بلاده.

قال ناريشكين - في بيان نشره المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات الخارجية الروسي، اليوم، الخميس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "من الواضح أن الولايات المتحدة تنتهز أي فرصة مهما كانت صغيرة عشية الانتخابات الرئاسية الروسية لزعزعة الوضع في بلدنا".

أضاف مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية "أن الولايات المتحدة تعتزم تكثيف العمل مع المواطنين الروس من خريجي برامج التبادل الأمريكية بغية التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية"، لافتا إلى أنه مع اقتراب هذه الانتخابات تخترع واشنطن المزيد والمزيد من الأساليب المتطورة للتدخل بشكل غير قانوني في الانتخابات.

في سياق متصل، وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) الاستيلاء على الأصول الروسية في الولايات المتحدة بأنها خطوة نحو تقويض السلطة المالية الدولية وثقة المستثمرين الدوليين.

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - للصحفيين اليوم - إن الاستيلاء على الأصول الروسية يمثل خطوة من قبل الولايات المتحدة لتقويض سلطتها المالية الدولية وتقويض ثقة المستثمرين الدوليين".

كانت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى مذكرة من مجلس الأمن القومي الأمريكي موجهة إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تؤكد تأييد البيت الأبيض لمشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول المجمدة لروسيا.

ذكرت "بلومبرج" أن البيت الأبيض يرغب في التنسيق مع دول مجموعة السبع الأخرى بغية تقليل مخاطر تقويض ثقة المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة.