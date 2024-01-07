الرئيس الأوكراني: يمكن هزيمة العدوان الروسي وأوروبا بحاجة لإنتاج أسلحة مشتركة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يمكن هزيمة العدوان الروسي، وأن أوروبا بحاجة إلى إنتاج أسلحة مشتركة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

زيلينسكي يدعو العالم لإنشاء "أساس قانوني" لأوكرانيا





وفي سياق آخر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الدوليين إلى الإسراع في إنشاء "أساس قانوني" لـ "استخدام" الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال زيلينسكي - في تغريدة على موقع X، نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت إن إجمالي الأصول الروسية المجمدة حاليًا في الخارج حوالي 300 مليار دولار ويجب استخدامهم لدعم أوكرانيا.

وكتب أن قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا سيكون ردا "عادلا ومشروعا" تماما على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف: "أشجع الشركاء على التحرك بسرعة بشأن الأطر القانونية ذات الصلة. وفي هذا العام، يتعين علينا أن نحقق تقدمًا ملموسًا نحو استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. نعتمد بقوة على قيادة مجموعة السبع في هذا الشأن".

وفي سياق عسكري، قال المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، إن قوات الأمن والدفاع الأوكرانية تعي بالوضع الحالي على حدود البلاد مع روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى وتقوم بإعداد الرد المناسب.

وأضاف يوسوف أن السلطات الأوكرانية تطلب من السكان عدم الذعر بشأن التقارير التي تتحدث عن هجوم روسي محتمل في منطقة خاركيف في المستقبل القريب.

وتابع أن "أوكرانيا تمتلك اليوم الحد الأقصى من المعلومات حول ما يحدث على حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى. بالطبع، نحن نتبادل المعلومات الاستخبارية بنشاط مع شركائنا، وجميع المعلومات الواقعية والأكثر صلة بالموضوع معروفة لشركائنا، وبالطبع، لقد أبلغنا قوات الأمن والدفاع الأوكرانية. ويجري الإعداد للرد المناسب".

وأضاف أن بعض الجهود الإعلامية يتم تنفيذها "إما لمصلحة العدو أو في إطار حرية التعبير الفعلية والسياسة الإعلامية العادية". وأكد أنه يجب "أن نرد بعقلانية على هذا، وألا نستسلم لبعض الآراء المذعور".

علنت القوات الجوية الأوكرانية أنه في الساعات الأولى من اليوم الأحد، أطلق الروس 28 طائرة بدون طيار من طراز شاهد-136/131 انتحارية على أوكرانيا من منطقة بريمورسكو-أختارسك وثلاثة صواريخ أرض جو من طراز إس-300 من الجزء المحتل من منطقة دونيتسك، معظمها يستهدف الأجزاء الجنوبية والشرقية من أوكرانيا.

وكشفت وكالة انباء الشرق الأوسط عن بيان القوات الأوكرانية القول: "نجحت قواتنا في تدمير 21 طائرة بدون طيار معادية، حيث شاركت وحدات الدفاع الجوي ومجموعات الإطفاء المتنقلة في صد ضربات الطائرات بدون طيار".

وقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق زابورويجيت وميكوليف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وكيروفوهراد وفينيتسا وتشيركاسي.