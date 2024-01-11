الخميس 11 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يعلن مسؤوليته عن تدمير تجهيزات تجسس إسرائيلية في تلة الكوبرا

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

كشف حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن الاحتلال استهدف تجهيزات تجسس إسرائيلية في تلة الكوبرا، مؤكدا أنه تم تدميرها.

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وقال حزب الله في بيان له، عبر الصفحة الرسمية على منصة إكس: “استهدفنا تجهيزات تجسس إسرائيلية في تلة الكوبرا ودمرناها“.

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دعموش، قال إن حزب الله لم يستخدم في عملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتي الآن إلا جزءًا يسيرًا من قدراته وسلاحه وصواريخه ‏وإمكاناته وخبراته.

وأضاف دعموش: "لأن المعركة محدودة، لكن إذا فرض الاحتلال الإسرائيلي الحرب علينا فسنريه من قدراتنا وبأسنا ‏ما يجعله يندم على جرائمه وعدوانه".‏

وتابع نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني: "إذا كان الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أنّه يمكنه من خلال التهديد والتصعيد أن يفرض مُعادلة جديدة علينا فهو ‏واهم ومُخطئ، فالمقاومة لن تقبل بفرض معادلة جديدة تمكّن العدو من التمادي في جرائمه أيّا كانت ‏النتائج".‏

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