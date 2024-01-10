حزب الله ينبه الأهالي من طرق جديدة يتجسس بها الاحتلال

أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، "حزب الله" أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في استخدام طرق مختلفة للتجسس بهدف التوصل إلى معلومات عن المقاومة.

وقال الإعلام الحربي في بيان له : " إن العدو الإسرائيلي يستمر في البحث عن بدائل لتحصيل معلومات عن المقاومة، وأماكن وجود مجاهديها في قرى الجنوب، خصوصاً بعد فقدانه قسماً كبيراً من فعالية أجهزة التنصت والتجسس المنصّبة في مواقعه الحدودية بسبب استهدافها وتدميرها من قبل المقاومة."

وأشار البيان إلى أن العدو الإسرائيلي يلجأ إلى الاتصال ببعض الأهالي الكرام من أرقام هواتف تبدو لبنانية، عبر الشبكتين الثابتة والخليوية، بهدف الاستعلام عن بعض الأفراد وأماكن وجودهم ووضعية بعض المنازل.

وأكد البيان : "ينتحل العدو في هذه الاتصالات صفات متعددة، تارة صفة مخافر تابعة لقوى الأمن الداخلي في مناطق الجنوب، وأخرى صفة مراكز للأمن العام اللبناني، وتارة ثالثة ينتحل صفة هيئات إغاثية تقدم المساعدات وغير ذلك، ويسعى المتصل، الذي يتحدث بلهجة لبنانية سليمة، إلى استقاء معلومات حول أفراد عائلة المُتّصَل به وأماكن وجودهم، أو معطيات مختلفة تتعلق بالمحيط، وذلك تحت ساتر إظهار الحرص والسعي إلى تقديم المساعدة. ويستغل العدو هذه المعلومات للتثبت من وضعية وجود الإخوة المجاهدين في بعض البيوت التي يعتزم استهدافها."

وأهاب الإعلام الحربي، بالأهالي وخصوصا أبناء القرى الأمامية عدم التجاوب مع المتصل في أية عملية استعلام تتعلق بالمحيط وحركة الأفراد فيه والمبادرة إلى قطع الاتصال فوراً، ثم المسارعة إلى إبلاغ الجهات المعنية دون تلكؤ.