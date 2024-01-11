كأس أمم أفريقيا.. محمد صلاح عينه على رقم غائب منذ نصف قرن

يتأهب الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لتحقيق رقم مميز لم يحدث من حوالي نصف قرن، في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

ويقود محمد صلاح منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا بحثًا عن اللقب الثامن في تاريخه، بعد أن حل وصيفا في النسخة الماضية بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وسجل نداي مولامبا نجم منتخب زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) السابق، 9 أهداف في بطولة أمم إفريقيا 1974 بالقاهرة، ولم ينجح أي لاعب آخر حتى الآن في الوصول برصيده في نسخة واحدة إلى هذا الحد، ليقود مولامبا بأهدافه ال9 منتخب بلاده للتتويج بلقب البطولة، ليكون الثاني له في كأس أمم إفريقيا بعدما أحرزوا اللقب الأول عام 1968.

ورغم اقتراب مهاجم الكاميرون فينسنت أبو بكر، كثيرا من رقم مولامبا في النسخة الماضية برصيد (8 أهداف)، لكنه فشل بنهاية المطاف في تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في نسخة واحدة من كأس الأمم الإفريقية، الذي ظل صامدا على مدار نحو نصف قرن من الزمان.

وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية لم ينجح أي لاعب في تسجيل 9 أهداف في نسخة واحدة، ليظل مولامبا صاحب الرقم الأعلى في أمم إفريقيا رغم تعاقب نجوم كبار محترفين في أعظم أندية أوروبا.

ولم يقترب من رقم مولامبا حتى الآن سوى لاعبين فقط، هما الإيفواري لوران بوكو الذي سجل 8 أهداف في بطولة عام 1970، والكاميروني فينسنت أبو بكر في نسخة 2021 بنفس الرصيد.

ويتنافس نجوم منتخبات أفريقيا أمثال محمد صلاح في منتخب مصر، ورياض محرز في الجزائر، وفيكتور أوسيمين في نيجيريا في بطولة كوت ديفوار لكسر هذا الرقم الذي لم يتحقق منذ نصف قرن.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

تبدأ الجولة الأولى بمواجهة منتخب مصر ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يواجه منتخب مصر في الجولة الثانية غانا، يوم الخميس الموافق 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

كما يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة الرأس الأخضر، يوم الإثنين الموافق 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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