كأس أمم أفريقيا.. جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر

قام لاعبو منتخب مصر بجلسة تصوير قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تكون نقطة انطلاقة منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بالبطولة بمواجهة موزمبيق، في اللقاء المحدد له الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى.

بعثة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

ويترأس خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحازم إمام المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتضم بعثة منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ومحمد غرابة مدير المنتخب، وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 27 لاعبًا هم:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، عمر كمال، محمد هاني، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، مهند لاشين، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه ، مصطفى محمد ، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

تبدأ الجولة الأولى بمواجهة منتخب مصر ضد موزمبيق، يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يواجه منتخب مصر في الجولة الثانية غانا، يوم الخميس الموافق 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

كما يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة الرأس الأخضر، يوم الإثنين الموافق 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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