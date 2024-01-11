السجن 5 سنوات لعامل ونجله أصابا ميكانيكي بـ«عاهة مستديمة»

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، عاملا ونجله، بالسجن 5 سنوات، لإدانتهما في القضية رقم 774 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 3419 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، بالتعدي بالضرب على ميكانيكي والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له، على خلفية مشاجرة بإحدى قرى مركز الزقازيق.

ترجع أحداث القضية لشهر يناير من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد ورود بلاغا من «أشرف. ع. ع» 45 عاما، ميكانيكي سيارات، ومقيم بإحدى قرى المركز، يفيد ورود اتصال هاتفي مفاده نشوب مشاجرة بين شقيقه «طرف أول»، وبين كل من «عادل. إ. م» عامل، ونجله « أحمد. ع» طرف ثاني، وحال انتقاله لمحل الواقعة لاستبيان الأمر بادره المتهم الأول بضرية على رأسه مستخدماً أداة صلبة عبارة عن «شومة »، وتعدى المتهم الثاني عليه أيضا بضربة على رأسه مستخدماً أداة «قالب طوب»، ما أدي لإصابته التي أسفرت عن إحداث عاهة مستديمة له.

أسند أمر الإحالة للمتهمين بأن أحدثا جرحا بالمجني عليه، حيث تعدي عليه المتهم الأول بضرية استقرت برأسه مستخدماً أداة « شومة »، ومن ثم تعدي عليه المتهم الثاني بضرية استقرت برأسه مستخدماً أداة « قالب طوب»، ما نتج عنه إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وتقرير الطب الشرعي المرفقين بالأوراق، والتي خلف من جرائها عاهة مستديمة ممثلة في نزيف علي المخ ادي لفقد أجزاء من عظام الجمجمة، وفقد بإبصار العين اليسري وهو ما نتج عنه عاهة مستديمة بنسبة حوالي 35٪، على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.