قمة العقبة تمثل آلية تنسيق ثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين (شاهد)

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن قمة العقبة تمثل آلية تنسيق ثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين لوجود مسار مشترك متفق عليه في الرؤى لإيجاد حلول في الأفق متعلقة بالأزمة بغزة مستمرة على مدار 96 يوما، وراح ضحيتها أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 52 ألف مصاب.

قمة العقبة الثلاثية

وأضاف “زلطة” خلال حواره لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن هناك عددا كبيرا من الزوايا يتعلق بالقمة الثلاثية، منها الرسائل المتفق عليها ويؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الاتصالات واللقاءات والمحافل مع الوفود الأجنبية ورؤساء الدول، والتي تتمثل في فكرة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى قطاع غزة في ظل كارثة غير مسبوقة في تاريخ أي من الحروب الماضية.

لا يوجد وسائل إعاشة للفلسطينيين داخل قطاع غزة

وتابع، أنه لا يوجد أي وسائل إعاشة للفلسطينيين داخل قطاع غزة حاليا، فأهالي القطاع يعانون بشدة، فهناك كارثة إنسانية في كل المقاييس، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي خلال القمة استعرض الجهود المصرية للضغط على المجتمع الدولي لمحاولة إيجاد حلول في الأفق تتمثل في وقف إطلاق النار بصورة فورية وإنفاذ المساعدات، والوصول إلى مسار يمكن من خلاله الجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل دائم لحل الدولتين على حدود 1967.