هل محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية سيُنهي الحرب في غزة؟ قانوني يُجيب

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات الدولية، أن محكمة العدل الدولية ستبدأ اليوم أولى جلسات نظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

أضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا لنص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 التي أقرت صلاحية المحكمة في الفصل بالنزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية، حيث جاءت المادة الثانية منها بشأن جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها أفعالاً تستهدف إبادة أي جماعة عرقية أو دينية على أساس انتمائها لتلك الجماعة، وهو ما ارتكبته بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

السياسات الإسرائيلية

وتوقع أستاذ القانون الدولي، استمرار جلسات نظر هذه القضية التاريخية لعدة أشهر، معربًا عن أمله في أن تشكل بداية المساءلة الدولية للممارسات والسياسات الإسرائيلية غير الإنسانية، التي طال أمدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل منذ عشرات السنين.

منع الإبادة الجماعية

وأوضح أنه خلال المراحل المقبلة ستتاح الفرصة أمام كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل لتقديم مذكراتهما وأدلتهما أمام هيئة المحكمة، مشيرًا إلى ان النظام الأساسي للمحكمة يخول للدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية الانضمام للدعوى كأطراف فيها، لدعم موقف أي من الطرفين.

ودعا الدول العربية والإسلامية بوجه خاص للتدخل في هذه القضية من خلال تقديم مذكرات توضح مدى بشاعة الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لتعزيز فرص نجاح الدعوى أمام المحكمة.

الحملات العسكرية على قطاع غزة

وأشار، إلى أنه وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، يجوز لها إصدار أوامر بإتخاذ تدابير مؤقتة بهدف حماية حقوق أطراف النزاع ومنع تفاقم الأوضاع على الأرض، ومن شأن تلك الأوامر أن تلزم إسرائيل قانونيًا بالكف عن أعمال العنف، ووقف حملاتها العسكرية على قطاع غزة بشكل فوري، غير أن التحدي الحقيقي سيظل يتمثل في مدى التزام إسرائيل بتنفيذ مثل تلك الأحكام، في ظل توقعات باحتمال قيامها بتجاهل القرارات الصادرة بحقها كما حدث من قبل، بالإضافة الي الدعم الأمريكي اللامحدود.

وقد انطلقت صباح اليوم، جلسات استماع أعلى محكمة أممية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وبدأت الجلسات بمناقشة دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.