كارلا حداد تطل بالأسود تضامنا مع أحداث عزة المحزنة

حرصت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد ان تتضامن مع أحداث فلسطين المحزنة لعدم وقف إطلاق النار وتزايد إعداد الشهداء من الأبرياء يوم تلو الآخر؛ لتستغني تماما عن اجواء الاحتفال بليلة رأس السنة.

وبدت كارلا حداد بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، صممت من قماش الدانتيل، باللياقة طويلة، زين بالكرانيش من الأمام، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي دون جرأة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة برفعه لاعلى ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.