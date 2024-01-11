انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج 2024 السبت

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024 إلكترونيًا.

ونشرت وزارة التربية والتعليم جداول الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي.

رابط أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي مخصص للحصول على أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024.

وللحصول على أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية (اضغط هنا).

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لأبنائنا في الخارج

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات أبنائنا في الخارج بدءًا من يوم السبت الموافق 13 يناير 2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني فتنطلق يوم السبت 25 مايو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف أصدرتها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

رابط توزيع المناهج الدراسية لنظام أبنائنا في الخارج

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنصة الإلكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للاطلاع عليها وطباعتها.

ونشرت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية لكل صف دراسي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من نشر المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيًا سهولة الوصول إليها من الطلاب في مختلف الدول، وإمكانية طباعتها والاعتماد عليها في المذاكرة.

لتحميل خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة للطلاب المتقدمين للامتحانات بنظام أبنائنا في الخارج (اضغط هنا).

التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 على الرابط الرسمي المخصص.

وحدد كتيب تعليمات التقدم للامتحانات الرسوم المطلوبة وخطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بدفع رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج وقدرها 150 دولار أمريكي، لكل طالب في أي صف دراسي (من الأول رياض أطفال وحتى الثاني الثانوي) من خلال المنصة الإلكرونية لأبنائنا في الخارج وفقاً للخطوات المعلنة.