الأحد 07 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جدول امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول 2024

امتحانات أبنائنا
امتحانات أبنائنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024. 

موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الأول 2024

ونشرت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات أبنائنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي. 

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج بلغ 83 ألفًا و162 طالبًا وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي. 

موعد امتحانات أبنائنا في الخارج 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات أبنائنا في الخارج بدءًا من يوم السبت الموافق 13 يناير 2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن موعد بدء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الثاني فتنطلق يوم السبت 25 مايو 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 سيتم عقدها وفقا للجداول التي سوف تصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023-2024 على الرابط الرسمي المخصص. 

وحدد كتيب تعليمات التقدم للامتحانات الرسوم المطلوبة وخطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم بدفع رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج وقدرها 150 دولار أمريكي، لكل طالب في أي صف دراسي (من الأول رياض أطفال وحتى الثاني الثانوي) من خلال المنصة الإلكرونية لأبنائنا في الخارج وفقاً للخطوات المعلنة.

رابط توزيع المناهج الدراسية لنظام أبنائنا في الخارج 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنصة الإلكترونية لامتحانات أبنائنا في الخارج للاطلاع عليها وطباعتها. 

ونشرت وزارة التربية والتعليم خطة توزيع المناهج الدراسية لكل صف دراسي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية. 

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من نشر المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية إلكترونيًا سهولة الوصول إليها من الطلاب في مختلف الدول، وإمكانية طباعتها والاعتماد عليها في المذاكرة. 

لتحميل خطة توزيع المناهج الدراسية كاملة للطلاب المتقدمين للامتحانات بنظام أبنائنا في الخارج (اضغط هنا). 
 

جداول امتحانات أبنائنا في الخارج 

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