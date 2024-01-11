شعبة الذهب تكشف أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار المعدن الأصفر (فيديو)

قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة لـ الذهب، إن الأوضاع السياسية والاقتصادية عالميا تسببت فى زيادة أسعار الذهب بصورة غير مسبوقة وغير اعتيادية.

وأكد ھاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية“الحياة” مساء اليوم : “الظروف العالمية تنعكس على السوق المحلي للذھب، إلى إقبال المصريين على شراء الذھب نتيجة لشعورھم أنه الملاذ الآمن لأموالھم”.

الذهب مقاوم للدولار في البورصة العالمية

وأوضح رئيس الشعبة العامة للذهب أن الذهب مقاوم للدولار في البورصة العالمية وما يتحكم في سعر الذهب سعر الصرف وقوة العرض والطلب.

واستقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ، اليوم الأربعاء 10 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3210 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر



استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ، اليوم الأربعاء 10 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3210 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3668 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3362 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2751 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2140 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1834 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1375 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25680 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2030 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 10 يناير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.55 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 225.09 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 184.16 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.24 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,637.44 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,641.19 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 270.10 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 644.57 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,276.86 ريال سعودي.