الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات المسائية ، اليوم الأربعاء 10 يناير، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3210 جنيها لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر

 

 استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية ، اليوم الأربعاء 10 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3210 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3668 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3362 جنيهًا. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2751 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2140 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1834 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1375 جنيهات، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25680 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2030 دولارًا للأوقية.

 

txt

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

txt

أسعار الذهب بأسواق الصاغة في الأقصر اليوم الأربعاء

 

أسعار الذهب في السعودية:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 10 يناير، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.86 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 245.55 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 225.09 ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 184.16 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 143.24 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,637.44 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,641.19 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 270.10 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 644.57 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,276.86 ريال سعودي.

 

مواد متعلقة

أسعار الذهب بأسواق الصاغة في الأقصر اليوم الأربعاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محال الصاغة

«التموين» تكشف حجم الذهب الموجود في مصر (فيديو)

40 جنيهاً .. هبوط أسعار الذهب في التعاملات المسائية

قفزة جنونية وارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين
الجريدة الورقية