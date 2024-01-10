الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير: شراء العقار أفضل من الذهب في هذه الحالة (فيديو)

الذهب
الذهب

قال أحمد جمعة، الخبير العقاري، إن شراء العقار أفضل من شراء الذهب، ولكن حال توفر فيه بعض الشروط مثل الموقع الجيد، وتوفير البنية التحتية بكافة عناصرها.

العقار يحتفظ بقيمته

وتابع "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي علاء خليل، ببرنامج "حبايب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن العقار يحتفظ بقيمته، ويعود بدخل شهري أو سنوي على مالك العقار، أما شراء الذهب فهو متأرجح ما بين الربح والخسارة طبقًا للوضع الاقتصادي الموجود في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الذهب خسر اليوم 70 جنيهًا، ومن الممكن أن يخسر غدًا 200 جنيه. 

txt

أسعار الذهب بأسواق الصاغة في الأقصر اليوم الأربعاء

وأشار الخبير العقاري، إلى أن هناك ضرورة للابتعاد عن الاستثمار في العقار الذي لا يحتوي على الرخصة أو الذي ليس لديه موقع متميز للحصول على أكبر عائد ممكن.

مواد متعلقة

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

بشرى بشأن أسعار الذهب.. توقعات بانخفاض الجرام الفترة المقبلة إلى رقم قياسي

الجريدة الورقية