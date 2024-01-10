خبير: شراء العقار أفضل من الذهب في هذه الحالة (فيديو)

قال أحمد جمعة، الخبير العقاري، إن شراء العقار أفضل من شراء الذهب، ولكن حال توفر فيه بعض الشروط مثل الموقع الجيد، وتوفير البنية التحتية بكافة عناصرها.

العقار يحتفظ بقيمته

وتابع "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي علاء خليل، ببرنامج "حبايب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن العقار يحتفظ بقيمته، ويعود بدخل شهري أو سنوي على مالك العقار، أما شراء الذهب فهو متأرجح ما بين الربح والخسارة طبقًا للوضع الاقتصادي الموجود في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الذهب خسر اليوم 70 جنيهًا، ومن الممكن أن يخسر غدًا 200 جنيه.

وأشار الخبير العقاري، إلى أن هناك ضرورة للابتعاد عن الاستثمار في العقار الذي لا يحتوي على الرخصة أو الذي ليس لديه موقع متميز للحصول على أكبر عائد ممكن.