جلسة لنظر دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم إسرائيل.. هل توقف الحرب؟

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية في لاهاي، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها العسكرية على حركة حماس في قطاع غزة.

وصف رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال حرب غزة.

انتقاد دعوى جنوب أفريقيا

وبحسب موقع الحرة، انتقد هرتسوج جنوب أفريقيا بسبب إقامتها للدعوى التي من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع الخاصة بها الخميس، وقدم الشكر لواشنطن على دعمها لإسرائيل.

وبحسب البيان الذي نشرته محكمة العدل الدولية، تقول جنوب أفريقيا أيضا إن "إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

وأضافت: "لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد جرائم إسرائيل

فيما كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل عقد محكمة العدل الدولية غدا الخميس جلسة لنظر دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

ووجه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، الشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديمها الدعوى وتفكيرها في هذا المخرج القانوني لإنهاء الحرب، مؤكدا أنها مبادرة جيدة جدا من جنوب إفريقيا.

مجلس الأمن ظل عاجزا لمدة 3 أشهر بفعل فاعل

ولفت إلى أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقدم أيضا بالشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديم الدعوى، مردفا أن تقدم جنوب إفريقيا بالدعوى لها دلالة ورمزية كونها صادرة عن دولة لها تاريخ حزين مع الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مجلس الأمن ظل عاجزا لمدة 3 أشهر بفعل فاعل لوقف الحرب في غزة، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية ليس لديها قدرة إنفاذ على الأرض بمعنى أنها ليس لديها قوة جبرية لوقف الحرب في غزة.