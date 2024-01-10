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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جرأة هيفاء وهبي تطغى على ابنتها في أحدث ظهور لها

زينب فياض
زينب فياض

شاركت زينب فياض ابنه النجمة هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

 

وبدت زينب فياض بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان قصير، بأكمام طويلة، يمل للجرأة، لتسير بشكل تدريجي في ارتداء الازياء اللافته، صمم من قماش ناعم باللون الأسود المنقط بالأبيض ونسقت تحته شراب كولون بنفس اللون فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

 

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

 

دائما ما تظهر هيفاء وهبي بإطلالات لافته طاغية الأنوثة مما جعلها تتربع على عرش الموضة بشكل لافت وتكن مثال لصاحبات الذوق الجرئ.

 

 

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