مصرع 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأبو المطامير

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين بكسور متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الإسكندرية / القاهرة، انتقلت الأجهزة الحادث الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم نقل الجثث إلي المشرحة، والمصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وانتقلت على الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، حيث أكدت المعاينة، انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، الكيلو71 اتجاه القاهرة، دائرة مركز أبو المطامير.

أسفرت الواقعة عن مصرع 5 أشخاص وهم كل من ع.م.45سنة ، م.ب.35سنة، أ.م.40 سنة، بالإضفة إلي جثتين مجهولتين، كما أصيب 5 آخرين وهم كل من ر.خ.30 سنة، م.أ.15 سنة، ر.خ.30 سنة، ع.م.30 سنة، ح.خ.25 سنة، و.ض.40 سنة ، بكسور متفرقة واشتباه مع بعد الارتجاج.

تم نقل الجثث إلي المشرحة ، والمصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.