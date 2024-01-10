التموين تعلن قرارا مهما عن منظومة الخبر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف منظومة الخبز غدا الخميس لمدة 8 ساعات، بسبب صيانة الماكينات.

قالت الوزارة فى بيان لها في ضوء قيام شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدى المدعم.

توقف العمل بمنظومة الخبز

تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات يوم الخميس الموافق 11/1/2024 (بدءاً من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 فجراً) وهى فترة عدم الصرف للمواطنين.

كما أعلنت الوزارة أن موعد عودة العمل بماكينات الخبز بشكل طبيعى كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجراً.