خطوات الفصل الاجتماعي لبطاقة التموين إلكترونيًا

خطوات الفصل الاجتماعي لبطاقة التموين إلكترونيا.. تتوفر خدمة الفصل الاجتماعي، للمواطن المقيد على بطاقة تموينية، ضمن مستحقي الدعم، ليتمكن من استخراج بطاقة تموينية مستقلة عن بطاقة الأسرة، ولكن في حالات محددة، وهي زواج الشاب، او استقلاله بعيدًا عن أسرته، بحياة مستقلة وفقا لعنوانه المقيد ببطاقة الرقم القومي ، وتتيح وزارة التموين هذه الخدمة من خلال مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة، أو إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، على شبكة الإنترنت، بشرط أن يقوم المستخدم بتسجيل حساب شخصي على البوابة الرقمية قبل بدء الخدمة.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " الخطوات المطلوبة للفصل الاجتماعي لبطاقة التموين إلكترونيًا .

خطوات الفصل الاجتماعي عن بطاقة التموين إلكترونيا

لطلب خدمة الفصل الاجتماعي واستخراج بطاقة تموين مستقلة يتم تصفح موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي:

https://digital.gov.eg/Arabic/Home.aspx

بعد فتح الرابط يتم التسجيل على المنصة بإدخال البيانات الخاصة بالرقم القومي، ورقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة ومسجل باسمه في شركة الاتصالات.

النقر على ايقونة خدمات التموين.

اختيار خدمة الفصل الاجتماعي.

ثم بعدها يتم الضغط على تحديد سبب الفصل والاختيار من الأسباب المتاحة.

ملء جميع الخانات المطلوبة والمتمثلة في المحافظة ومديرية التموين ،مكتب التموين ،واسم البدال التمويني.

تسجيل بيانات البطاقة المراد الانضمام إليها في حالة زواج الفتاة

بعد ملئ البيانات يتم اختيار مكان تسليم البطاقة والمتمثل فى أقرب مكتب تمويني.

شروط الفصل الاجتماعي للزوج

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للزوج سارية وبها الحالة الاجتماعية بها إلى "متزوج".

صورة ضوئية لبطاقة التموين الخاصة بأسرة الزوج.

صورة ضوئية من وثيقة زواج مميكنة.

تسجيل رقم هاتف مسجل باسم الزوج.

يتقدم الفرد المراد فصله بنفسه إلى مكتب التموين لتقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لضم الزوجة لبطاقة تموين زوجها

هناك عدد من الأوراق المطلوب تسليمها لمكتب التموين لإتمام فصل الزوجة من بطاقة التموين لأسرتها وضمها على بطاقة زوجها، في التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لها.

صورة من البطاقة التموينية الخاصة بزوجها.

صورة من البطاقة التموينية لأسرتها.

أصل قسيمة الزواج المميكنة للاطلاع عليها لتحديد سبب الفصل الاجتماعي من بطاقة الأسرة