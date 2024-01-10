التموين تعلن شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي لتنويع مصادر الإمداد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، وتنويع مصادر الإمداد، وتسعى مصر إلى استيراد القمح من مصادر متعددة، بما في ذلك فرنسا وبلغاريا.

الظروف الجيوسياسية

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي، موضحا أن حرب غزة لها تأثيرها السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية ولذلك نرفع الاحتياطي، متابعا: لدى مصر احتياطي 5 أشهر من القمح و6 أشهر من الزيوت و3 أشهر من الأرز و4 أشهر من السكر.

ومنذ يومين، قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي 4.8 شهر.

وافتتح الوزير الصومعة الحقلية بمينا القمح بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن بحجم استثمارات يصل إلى 70 مليون جنيه.

وفي 20 سبتمبر، أظهر تقرير لبلومبرج أن الحكومة تسعى لاستيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا.