جامعة سوهاج توفر أتوبيسات لنقل الطلاب من المقر الجديد حرصاً علي سلامتهم

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان إدارة الجامعة قامت بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة عقب الإنتهاء من تأدية الإمتحانات بصورة يومية وحسب مواعيد وفترات الجداول الامتحانية التي تم وضعها بالكليات المختلفة، للتيسير على الطلاب وتخفيف عنهم عناء الإنتقال فى المواصلات المعتادة في وقت متأخر، وذلك من أمام بواية الحرم الجديد.

وأوضح النعماني ان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي٢٠٢٤-٢٠٢٥ بدأت بالامس، حيث يؤدوي الامتحانات مايقرب من ٧٠ طالب وطالبة، وذلك بمقري الجامعة القديم والجديد، مضيفاً انه تتم المتابعة اليومية للإطمئنان على سير حركة المواصلات بشكل آمن لنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والملاحظين بكل يسر دون التعرض لأي عقبات، مشددًا على السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وحسن معاملة الطلاب والطالبات.