سوريا تصطدم بكوريا الديمقراطية وإيران بتصفيات كأس آسيا تحت 17 عام

أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً التي أجريت اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب سوريا للناشئين تحت 17 عام في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

وجاءت سوريا قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً مع منتخبات إيران والأردن وهونج كونج وكوريا الديمقراطية، وستقام تلك التصفيات بشكل مجمع للتأهل للنهائيات التي ستقام العام المقبل، وستقام مباريات مجموعة سوريا في الأردن من 19 إلى 27 / 10 / 2024.

وتقام مباريات تصفيات النسخة العشرين من كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما خلال الفترة من 19 وحتى 27 من شهر أكتوبر المقبل.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة على 10 مجموعات، حيث تضم 9 مجموعات 4 منتخبات ومجموعة واحدة تضم 5 منتخبات.

وتنص تعليمات التصفيات على تأهل متصدري المجموعات العشر في التصفيات، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل الوصافة، وتنضم هذه المنتخبات إلى الدولة المستضيفة للحدث القاري.

كما أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً منتخب سوريا في المجموعة الأولى إلى جانب فيتنام وبنجلادش وبوتان وغوام.

وستقام مباريات مجموعة سوريا في فيتنام من 21 إلى ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٤.

قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025

- المجموعة الأولى: فيتنام (المضيفة)، سوريا، بنجلادش، بوتان، غوام

- المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، الصين تايبيه (المضيفة)، كمبوديا، نيبال

- المجموعة الثالثة: جمهورية كوريا، لبنان، الإمارات، الكويت (المضيفة)، جزر شمال ماريانا

- المجموعة الرابعة: أستراليا، السعودية (المضيفة)، فلسطين، أفغانستان، ماكاو

- المجموعة الخامسة: طاجيكستان (المضيفة)، عُمان، ماليزيا، سريلانكا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

- المجموعة السادسة: إندونيسيا (المضيفة)، اليمن، تيمور الشرقية، المالديف

- المجموعة السابعة: إيران، منغوليا، الهند، لاوس (المضيفة)

- المجموعة الثامنة: العراق، تايلاند (المضيفة)، الفلبين، بروناي دار السلام

- المجموعة التاسعة: اليابان، قرغيزستان (المضيفة)، ميانمار، تركمانستان

- المجموعة العاشرة: الأردن، قطر (المضيفة)، سنغافورة، هونج كونج الصين

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا