توقعات بحدوث صقيع غدا الخميس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس المتوقعة في مصر، غدًا الخميس الموافق 11 يناير 2024.

وبحسب الأرصاد، تسود البلاد أجواء شديدة البرودة في الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة بنسبة حدوث 30%، إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أن الرياح ستنشط على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ونوهت الأرصاد باضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 70 كم/س، وترتفع أمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، فيما يسود البحر الأحمر حالة جوية معتدلة، وترتفع أمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وإليكم درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس الموافق 11 يناير 2024:

القاهرة الكبرى: العظمى 18، الصغرى 10.

· العاصمة الإدارية: العظمى 18، الصغرى 9.

· نخل: العظمى 18، الصغرى 3.

· سانت كاترين: العظمى 12، الصغرى 2.

· الإسكندرية: العمى 18، الصغرى 11.

· أسوان: العظمى 21، الصغرى 11.

· شرم الشيخ: العظمى 22، الصغرى 15.