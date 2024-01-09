الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس ، غدا الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، عبر صفحتها على الفيسبوك.

وأوضحت فى بيان الأرصاد، أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء مع تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ونوهت الأرصاد في بيانها، بأن هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصى سلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على مختلف انحاء الجمهورية مما يزيد من برودة الطقس، مع اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط.

تستعرض الوفد فى السطور التالية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 11

بنها 19 11

دمنهور 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 10

العريش 21 10

رفح 21 09

رأس سدر 21 10

نخل 20 03

كاترين 14 03

الطور 25 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 18 13

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 17 13

السلوم 16 11

سيوة 18 03

رأس غارب 22 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 28 20

حلايب 27 19

أبورماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 20 11

بني سويف 20 08

المنيا 18 07

أسيوط 19 08

سوهاج 19 09

قنا 26 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 26 13